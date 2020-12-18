“سلامة”: مؤشرات إيجابية على مُضي ليبيا نحو التغيير

رأى المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مجلس الأمن تأخّر كثيرًا في اختيار خلفٍ له، ورأى أن أمام البلغاري، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الجديد، حدودًا لما سيقوم به.

وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”؛ أشاد “سلامة” بالخطة الموضوعة من قبل رؤساء الدول المعنية بالأزمة الليبية في برلين والمتعلقة بالمسارات، والتي تُوّجت بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأثنى المبعوث الأممي السابق على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ، كما أشاد بالاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المصرف المركزي، بعد ست سنوات من الانقسام.

وأشار إلى أن هذه الأحداث تعدّ مؤشرًا إيجابيًا على المُضيّ قُدمًا بشكل تدريجي نحو تغير الأمور في ليبيا، وتنفيذ مقررات برلين.

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