الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على غرب ليبيا برياح جنوبية شرقية وسقوط أمطار منتصف الأسبوع

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن هناك منخفضا جويا يؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة على مناطق غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز، في بيان له، إلى أنه يوجد تكاثر للسحب بداية من هذه الليلة ويوم الغد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وبين المركز، أن الأجواء تميل للاعتدال نسبيا نتيجة امتداد لمرتفع جوي على أغلب المناطق الشرقية هذا اليوم مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مناطق الشمال الشرقي.

ولفت إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (15-22) م، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين (19-25) م.

وتشير التوقعات الأولية، بسقوط أمطار منتصف الأسبوع بداية من يوم الاثنين والثلاثاء على العديد من مناطق غرب ليبيا قد تكون جيدة أحيانا، بحسب البيان.

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