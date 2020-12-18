جولة تفقدية لمركز الإيواء بمستشفى الهواري

أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” نوري الفسي، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي بن عيسى العمامي، بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل وللاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الهواري العام.

وأوضح الفسي، بأن الجولة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية واجراءات السلامة الصحية حيث شملت الجولة قسم العزل والعناية الفائقة وتجهيزات الطبية والاطمئنان على صحة المصابين بالعناية المركزة ومتابعة حالتهم الصحية.