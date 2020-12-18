برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تجديد مستشفيين وتوفير معدات طبية لـ 65 مركزا صحيا في طرابلس

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا تجديد مستشفيين في طرابلس الكبرى، إضافة إلى توفير معدات طبية لـ 56 مركزا صحيا، وسيارة إسعاف ووحدة عناية مركز لعيادة الكلى.

وأوضح البرنامج أن هذا الدعم يأتي ضمن تنفيذه أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تشمل «ضمان حياة صحية ورفاهية للجميع في جميع الأعمار»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الحجمعة.

ولفت البيان إلى مساعدة البرنامج وزارة الصحة في حكومة الوفاق للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد عبر إمدادها بمشغلات الخاصة بعينات الكشف عن الفيروس.

يذكر أن البرنامج يشارك أيضا في تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم عبر إنشاء أو إعادة تأهيل مدارس في عدة بلديات، كما ينظم دورات تدريبية للعاملين بالجهات الحكومية.

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