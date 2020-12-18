الأمم المتحدة: قد نفرض عقوبات على المسؤولين عن التهديدات ضد مؤسسة النفط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إدانتها للتهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

وأشارت البعثة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هذه التهديدات تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، موضحة أنه من المحتل أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.

وأكدت البعثة، على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، مشددة على أن تظل على استقلاليتها، وان تعمل لصالح جميع الليبيين.

وأضافت البعثة أن إنتاج النفط الليبي تعرض بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات.

ولفتت إلى أن المؤسسة تمكنت بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، مشددة على ضرورة دعم مؤسسة النفط لا تقويضها.

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