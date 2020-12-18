البريقة: تزويد بلديات الجبل بكميات من الكروسين للتدفئة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، توفير 490 ألف لتر من مادة الكيروسين (قاز) للمنازل بغرض استخدامها في التدفئة في 17 بلدية التي تشهد موجة برد شديدة وزعت على محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية النفطي.

وقالت انها زودت بلديات “الرياينة والقلعة وجادو ومزدة وفساتو وأبوغيلان والكميشات بعشرين ألف لتر من الكيروسين، اضافة الى 30 ألف لتر لبلديات ” تغرنة وغدامس وجادو والزنتان ووازن”، وكذلك 40 ألف لتر لبلديات ” العوينية والرياينة وتندميرة ويفرن وككلة”.