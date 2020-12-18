ليبيا تُسجّل 489 إصابة جديدة بـ”كورونا”

تقرير 218

تجاوزت حالات الشفاء من فيروس “كورونا” في ليبيا، حالات الإصابة، في مؤشر، ربما يدلّ على وعي المواطن والإجراءات الاحترازية المتخذة، ودور البلديات في توفير المعدات والمطهرات من أجل الحد من هذا الفيروس.

وقد سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء 655 حالة كان أعلاها في مدينة طرابلس بتسجيلها 563 حالة مقارنة بتسجيله 489 إصابة بالفيروس، من بينها 378 إصابة جديدة و111 مخالطة، كان أعلاها في مدينة طرابلس بتسجيل 308 إصابات، تليها مدينة مصراتة بتسجيل 47 حالة مخالطة.

وأظهرت العينات التي تسلمها المركز من عشرة مختبرات موزعة في عدد من المدن والمناطق، نتائج مبشرة ونتائج مسحات سلبية كبيرة، مقارنة بالعينات الإيجابية، حيث تم تسجيل 3,281 عينة سالبة.

أمّا عن حالات الوفاة؛ فعلى مدى أيام متتالية ما زال المركز يسجل أرقاما قليلة نسبيًا، وفي آخر تحديث له سجل تسع حالات وفاة، كان أعلاها في طرابلس بتسجيل سبع حالات لترتفع أعداد الوفيات إلى 1,346 حالة ويصبح إجمالي الإصابات 93,772 حالة بينها 28,540 حالة نشطة، تعافى منهم 63,886 حالة.

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