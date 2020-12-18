مصدر لـ”218″: المحكمة التجارية البريطانية ترفع تجميد أموال مؤسسة الاستثمار الليبية

أعلن مصدر يعمل في المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحٍ خاص لـ “218”، أن المحكمة التجارية البريطانية، أصدرت حُكمًا بإبراء ذمة الحراسة القضائية، وفقًا للشروط المتفق عليها بين المؤسسة الليبية للاستثمار والحارس القضائي.

وقال المصدر: كافة الأصول التي في بريطانيا، ستُدار ابتداءً من هذه اللحظة مباشرة، من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود.

يشار إلى أن المؤسسة تمتلك استثمارات مالية وودائع ضخمة، تبلغ قيمتها الدفترية ثمانية مليارات دولار، منتشرة في 84 شركة في قارتيْ “أوروبا وأمريكا”.

وبحسب المصدر؛ فإن هذه الخطوة تُعدّ خطوة إيجابية حقيقية بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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