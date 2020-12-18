الخارجية الإيطالية: روما ملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الجمعة، إن تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي كان مهماً جداً.

وأضافت سيريني، في تصريحات إذاعية: إن بلادها كانت على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا وأصحاب السفن وشعرت بمشاركة شعبية قوية للبلاد في هذا الأمر.

وأوضحت سيريني أنه تم التحدث مع جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف و في إطار القانون.

وشددت سيريني على أن سياسة الحكومة الإيطالية بشأن ليبيا لم تتغير، مضيفة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أكد على التزام روما بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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