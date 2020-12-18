السفارة الأمريكية: توعية 3 آلاف مهاجر في ليبيا بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا

قالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، إن ليبيا هي منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

أضاف بيان السفارة اليوم الجمعة: “يقوم مكتب المعونة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعمل بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية للتأكد من وصول جهود الاستجابة لفيروس الكورونا إلى المهاجرين الموجودين في جميع أنحاء ليبيا”.

وتابع البيان: “بالإضافة إلى الإستشارات الصحية الأولية والفحوصات الطبية، يقوم فريق طبي متنقل أيضًا بإجراء حملات وجلسات توعية حول فيروس كورونا لتعزيز وتقوية الوقاية من الأمراض وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات”.

وبحسب البيان فإنه خلال شهر نوفمبر وحده، أجرى الفريق جلسات إعلامية وقام بتوزيع مواد توعية مترجمة لست لغات وتوفير

ترجمات شفهية حول الكورونا وطرق الوقاية لما يقرب من 3000 مهاجر في بنغازي وسبها وطرابلس وبنت بية وأوباري.