العقوري يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية سبل تطوير التعاون المشترك

ليبيا – عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعاً مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأوتشا ” ومدير منظمة الرعاية الأولية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و منظمة الصحة العالمية و المنظمة الدولية للهجرة .

الاجتماع استعراض بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا بالإضافة الى بحث سبل تذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجه اداء عملها.

ومن جانبه،أكد العقوري حرص لجنة الشؤون الخارجية ومجلس النواب على دعم عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة من أجل ان تصل المساعدات إلى محتاجيها ، مضيفا بأن لجنة الخارجية تضع ملف دعم الاستجابة الإنسانية ضمن أولوياتها وبذلت في سبيل ذلك الكثير من جهودها هذا العام.

كما عبر عن رغبة اللجنة في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية لتشمل برامجها الجانب التنموي ومنها مكافحة الفقر و توفير فرص عمل للشباب والفئات الضعيفة وتحسين جودة الغذاء ومياه الشرب وتوفير الخدمات الأساسية للإحياء العشوائية بالإضافة الى مكافحة الفساد ودعم بناء مؤسسات الدولة الليبية بالخبرات المتخصصة،مجددا شكره لهذه المنظمات على المساعدات الممنوحة للشعب الليبي في هذه الفترة .

وبدورهم، أعرب المجتمعون عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتسهيل إجراءات عملهاالعقوري.

كما ضم الاجتماع كل من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان و برنامج الأغذية العالمي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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