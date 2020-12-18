البشبيشي: الاتحاد الافريقي سيضع آليات عمل لإنهاء الأزمة الليبية

ليبيا – رأت المتخصصة في الشؤون الأفريقية الدكتورة المصرية هبة البشبيشي أن تعيين الزيمبابوي ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية للدعم بليبيا يعد تعظيما لدور الاتحاد الأفريقي ومكافأة على محاولاته خلال العام الماضي.

البشبيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية “أمس الخميس أشارت إلى أن تعيين الدبلوماسي الزيمبابوي سيفتح فرصا للمشاركة الأفريقية بشكل أكبر ومشاركة دول أخرى مثل جنوب أفريقيا أو زيمبابوي للمساهمة في الوصول لحل للأزمة الليبية، مع زيادة فاعلية دول الجوار.

وتوقعت وجود دور أفريقي كبير خلال الفترة القادمة في المشاركة بقوات أو بالجلوس على مائدة المفاوضات كوسيط إقليمي، وفتح آفاق وفرص لخلق تحدٍ جديد للاتحاد الأفريقي.

المختصصة في الشؤون الأفريقية قالت إن وجود شخص بخبرة زينينغا في أزمة ليبيا هو أمر جيد وجديد نظرا لخبرة في العمل العربي والأفريقي، لافتة إلى أنه سوف يكون هناك آليات العمل التي سوف يتخذها الاتحاد الأفريقي للعمل على إنهاء هذه الأزمة وإيجاد حلول تفاوضية جديدة تسمح ببناء السلم في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية