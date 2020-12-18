رئيس المجلس التسييري يبحث سبل مشاكل الأطباء بمركز طبرق الطبي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مكتبي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية طبرق، ومكتب العمل والتأهيل، ومركز طبرق الطبي، والشركة المتحدة الطبية، المشاكل المتعلقة بالأطباء العاملين بالمركز، وتعاونهم وعملهم خارج المركز دون إذن مسبق.

وبحسب المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، اليوم الجمعة، فإن الاجتماع تطرق إلى المشاكل داخل المركز الطبي وإمكانية وضع آلية لمنع الأطباء من العمل خارج المركز في أوقات الدوام الرسمي.

وأضاف المكتب، أنه تم عرض المشكلة أمام الجهات الرقابية ومكتب العمل لدراستها قانونياً وإدارياً.

حضر الاجتماع عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونه، ورئيس لجنة الصحة بالبلدية.

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