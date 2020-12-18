البعثة تدين التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد مؤسسة النفط

ليبيا – دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

البعثة قالت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين.

ونوّهت إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.

وأضافت :”لقد تعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات”.

البعثة الأممية لفتت إلى أنه وعلى الصعيد الوطني تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل على الرغم من الظروف الصعبة للغاية ،مطالبةً بدعم المؤسسة الوطنية للنفط لا تقويضها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية