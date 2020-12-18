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في ذكرى اليوم الوطني.. المشري يتمني رفع الحصار عن قطر

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تمني رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «رفع الحصار عن الشعب القطري الشقيق في أقرب وقت»، وذلك في ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وأرسل المشري، رسائل تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين بعد المئة لليوم الوطني لدولة قطر، بحسب بيان نشره المجلس الأعلى للدولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وقدم المشري في رسالته تهانيه لدولة قطر أميراً وشعباً متمنين لقطر وأهلها دوام الأمن والسلام والتقدم والرخاء».

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كما تضمنت الرسالة تهنئة والد أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الأمة القطري أحمد بن عبد الله آل محمود.

وأكد المشري في الرسالة «عمق علاقة الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين الليبي والقطري»، مشيداً «بمواقف قطر المشرفة دائماً تجاه ليبيا»، بحسب قوله.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • قال تعالى :-
    تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)
    ولا يختلف احد على دور امير قطر القذر فى الافساد فى الارض وسفك الدماء وانه زحلق ابوه بواسطة موزه التى زحلقت جده خليفة عن طريقه ابوه وبعلها وبغلها تميم

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  • شياطين الانس تجمعوا معا ربنا يحشركم معا فى الدرك الاسفل من النار ولن ينفع الدميم تميم قصور الدنيا ونعيمها حيث ينتظره حقر النار فالدنيا جنة الكافر والاخرة مكانه مضمون قى حفرة من حفر النار فكم تسبب هذا المجرم القطرى فى سفك دماء وتشريد الملايين فى سوريا وليبيا واليمت حيث يدعم الشيعة فى هدفهم فى احتلال مكة والمدينة لرفع رايتعم السوداء وسب الصحابة وام المؤمنين امنا السيدة عائشة رضى الله عنها ولعن كل من يسبها

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