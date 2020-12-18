اللاعب الليبي مفتاح طقطق يصاب بكورونا

أصيب النجم الليبي المحترف في صفوف “مصر المقاصة” مفتاح طقطق، بفيروس “كورونا”، مُجدّدًا؛ ليغيب بالتالي عن مباراة فريقه أمام “إنبي”.

وأظهرت العينات، التي أجريت للاعبي فريق “مصر المقاصة”، إصابة “طقطق”، الذي يخضع، في المرحلة الحالية، للبروتكول الصحي المطبّق داخل الأراضي المصرية.

وانتقل “طقطق”، هذا الموسم، إلى صفوف “مصر المقاصة”، بعد أن ارتدى ألوان “المصري البورسعيدي” في الموسم الماضي لكن تجربته لم تستمر طويلاً، بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

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