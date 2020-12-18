وزارة الصحة تتفقد سير العمل داخل مستشفى الهواري العام

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي، برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة، زيارة ميدانية تفقدية لمستشفى الهواري العام لمتابعة سير العمل والاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الفسي أن الجولة التفتيشية تم فيها الاطلاع عن قرب على مدى تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية، حيث شملت الجولة قسم العزل والعناية الفائقة والتجهيزات الطبية.

هذا وتخلل الزيارة لقاء مع المدير المساعد لقسم العزل بالمستشفى فدوي الصور، للبحث في آلية التنسيق وتطوير جودة الأداء وفقا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

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