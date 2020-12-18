المشري مهنئاً أمير قطر: مواقف بلادك من ليبيا دائماً مشرفة

هنأ خالد المشري رئيس مجلس الدولة، قطر بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين بعد المائة لليوم الوطني، متمنياً لقطر وأهلها دوام الأمن والسلام والتقدم والرخاء، وفق قوله.

وأرسل “خالد المشري”، رسائل تهنئة إلى أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، و الأمير الوالد “حمد بن خليفة آل ثاني”، ورئيس مجلس الأمة القطري “أحمد بن عبد الله آل محمود”.

وأكد “المشري” على عمق علاقة الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين الليبي والقطري، ومشيداً في ذات الوقت بمواقف قطر المشرفة دائماً تجاه ليبيا، وتمنياته برفع الحصار عن الشعب القطري الشقيق في أقرب وقت، وفق قوله.