ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 December, 2020

أكد مدير مكتب الإعلام بمؤسسة الاستثمار لؤي القريو ،رفع التجميد عن الأموال الليبية في بريطانيا ومنح ليبيا الحق في إدارة أصول الدولة الليبية المجمدة ببريطانيا.

وأوضح المصدر ،أن رفع الحراسة جرى وفقا للشروط المتفق عليها بين المؤسسة الليبية للاستثمار والحارس القضائي، معتبرا الخطوة إيجابية كونها تسمح بإدارة الأصول الليبية في بريطانيا مباشرة من قبل إدارة المؤسسة وهي تحت التجميد.