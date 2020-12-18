سرقة 7850 متر من أسلاك الكهرباء يوم الخميس بعدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجهولين الخميس بسرقة 7 آلاف و850 مترا من الأسلاك الكهربائية في عدد من المحطات، منها محطة الثلاثين مفرق الزهراء، ما تسبب في فقد التغذية عن محول بمنطقة غوط أبو ساق في دائرة توزيع السواني بالجفارة.

هذا إلى جانب سرقة أسلاك من دوائر توزيع عين زارة والكريمية والحي الصناعي تاجوراء في إدارة توزيع طرابلس وغيرها.

وقالت الشركة إن ذلك تسبب في فصل التغذية عن عدد من المحولات بتلك المناطق.

هذا كما كشفت الشركة عن عمل تخريبي بمدينة سبها أمس، طال محطة بجانب جزيرة الحرس البلدي بالمهدية، وأدى إلى انفجار كبير وخروج المحطة عن العمل، وحدوث تشققات كبيرة بالمبنى وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. حيث انتقل عمال الشركة إلى الموقع وتم الاتفاق على تغذية المنطقة من مصادر بديلة إلى حين صيانة المحطة، كما قامت فرق الصيانة ببدء العمل مباشرة في محاولة لإرجاع التغذية للمنطقة. هذا ونبهت الشركة إلى أن الاعتداءات وأعمال التخريب أصبحت تتكرر بشكل يومي، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من نقص شديد في المواد خلال هذه الفترة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا