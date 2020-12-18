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وزير الدفاع الوفاق غير الدستورية المهدي البرغثي يعتبر قرار إقالته مُلغاة ومخالفة للاتفاق السياسي ولأحكام القضاء

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 ديسمبر 2020 (وال)-اعتبر وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق غير الدستورية المهدي البرغثي، قرار السراج بإقالته من منصبة مُلغاة ومخالفة للاتفاق السياسي ولأحكام القضاء.

وقال البرغثي -في تسجيل مرئي مسجل -إن مطالبته تأتي استنادًا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 الصادر في 5 أكتوبر الماضي، والقاضي بإلغاء قرار السراج رقم 118 لسنة 2018، والقاضي بإعفائه من مهام وزير الدفاع.

وطالب البرغثي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية بالالتزام والامتثال بأحكام القانون والقضاء. (وال- طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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