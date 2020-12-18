صنع الله يهنئ رئيس شركة سرت على القفزة التاريخية في إنتاج النفط

أجرى رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله اتصالاً هاتفيا مع رئيس مجلس إدارة شركة سرت مسعود سليمان، مهنئا إياه على “القفزة التاريخية في إنتاج النفط الخام”.

وقال صنع الله خلال الاتصال: “رغم تقليص مصرف ليبيا المركزي للميزانيات التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير القطاع، وتدنّي مستوى الخدمات بمواقع الشركة، وشحّ الموارد المالية، وتوقف برامج التدريب، إلا أن عاملي الشركة صمدوا وقاموا بعمل غير عادي، وكان حافزهم الوحيد هو الوطنية العالية وحبهم لوطنهم وانتمائهم لقطاع النفط”.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن شركــة سرت حــققت زيادة تاريخيـــة في إنتــاج النفــط الخــام أمس الخميس.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن الشركة حققت معدّلات جديدة وغير مسبوقة في إنتاج النفط الخام تجاوز الــ 100 ألف برميل يومياً، بزيادة فاقت إنتاجها بحوالي الضعف قبل إقفال النفط في بداية العام الحالي، والذي كان في متوسط 55 ألف برميل يومياً.

وأشار البيان إلى أن هـذه الزيادة غير المسبوقة والتي تم الوصول إليها في وقت قياسي، تم تحقيقها بعد تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية، حيث شملت صيانة مجموعة من الآبار بلغت 24 بئرا، وإنزال المضخات الكهربائية الغاطسة لها، وتنفيذ برنامج تطوير طبقة الحراش بجنوب زلطن، وذلك بحفر عدد تسعة آبار تطويرية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال فنية على الآبار بدون منصة حفر تشمل التنشيط بالحامض والتكسير الهيدروليكي وإعادة استكمال البعض الآخر.