الأمم المتحدة تتصدق على ليبيا بتجديد مستشفيين وتوفير معدات طبية

تصدق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتجديد مستشفيين في العاصمة طرابلس، وتوفير معدات طبية لـ 56 مركزا صحيا، وسيارة إسعاف ووحدة عناية مركز لعيادة الكلى.

وأوضح البرنامج في بيان أن هذه الصدقات تأتي ضمن تنفيذه أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تشمل «ضمان حياة صحية ورفاهية للجميع في جميع الأعمار».

وأشار البيان إلى مساعدة البرنامج وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا عبر إمدادها بمشغلات الخاصة بعينات الكشف عن الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24