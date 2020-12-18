السفارة الفرنسية :أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات

أكدت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أدانت توجيه تهديدات إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة أن ذلك يُعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن.

و أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأقصى العبارات محاولات بائسة من إحدى المليشيات للتأثير على شركة نفطية تابعة لها.

وأدانت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء قيام جماعة مسلحة –مليشيا- -تحت رداء الشرعية –حكومة فايز السراج – بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط، وفقا للبيان.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط هذه الجماعة –المليشيا- بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز.