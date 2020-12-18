عبير موسى: إنقاذ الغنوشي وأخطبوطه المتغلغل في البلاد جريمة في حق تونس

هاجمت عبير موسى، رئيس حزب الدستوري الحر التونسي، راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

قالت “الغنوشي” في تدوينة على حسابها بموقع “فيسبوك” قائلة: “إنقاذ الغنوشي و اخطبوطه المتغلغل في البلاد جريمة في حق الوطن”.

أضافت عبير موسى: “الدفاع عن مدنية الدولة يعني القطع مع تنظيم الإخوان الذي يرأسه راشد الغنوشي وأذرعه البرلمانية العنيفة والتكفيرية وأخطبوطه الجمعياتي والحزبي المنتشر في البلاد، ما عدا ذلك فهو ضحك جديد على الذقون وإسناد شهادة براءة للغنوشي وبيادقه ورسكلة لمنظومة الدمار والخراب” وفق قولها.