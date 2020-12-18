الدرسي: هذه أحد أسباب رفع سعر الصرف

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

18 December, 2020

رأى نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية إدريس ونيس الدرسي، أن أحد أهم أسباب رفع سعر الصرف هو “التوجس من عدم التوصل لحل سياسي أو عودة الحرب للبلاد”.

وقال الدرسي، “اعتقد أن أحد أهم أسباب رفع سعر الصرف دون رفع المرتبات او وضع ضوابط لكبح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، هو التوجس من عدم التوصل لحل سياسي أو عودة الحرب وتوقف بيع النفط، لذلك يسعوا لتوفير فائض من العملة المحلية خارج الميزانية للصرف منها على المرحلة التي يتخوفون منها دون الاعتبار لأوضاع المواطن وما يترتب عليه من انهيار سعر الدينار”.