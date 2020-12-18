الولايات المتحدة تتصدق على ليبيا بحملة توعية المهاجرين بمخاطر كورونا

تصدقت الولايات المتحدة على ليبيا بحملة لتوعية نحو 3 آلاف مهاجر في البلاد بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان ليبيا هي منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

واكدت السفارة ان مكتب المعونة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يقوم بالعمل بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية للتأكد من وصول جهود الاستجابة لفيروس الكورونا إلى المهاجرين الموجودين في جميع أنحاء البلاد.

وشددت السفارة على أنه بالإضافة إلى الاستشارات الصحية الأولية والفحوصات الطبية، يقوم فريق طبي متنقل أيضًا بإجراء حملات وجلسات توعية حول فيروس كورونا لتعزيز وتقوية الوقاية من الأمراض وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات”.

وذكرت السفارة انه خلال شهر نوفمبر وحده، أجرى الفريق جلسات إعلامية وقام بتوزيع مواد توعية مترجمة لست لغات وتوفير ترجمات شفهية حول الكورونا وطرق الوقاية لما يقرب من 3000 مهاجر في بنغازي وسبها وطرابلس وبنت بية وأوباري.

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