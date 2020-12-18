الحكومة المؤقتة تفرض رسوما جديدة على مستندات الأنشطة التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة، وضع رسوم جديدة خاصة بمستندات الأنشطة التجارية التابعة لمكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين التابعة لمراقبة الاقتصاد.

وبينت الوزارة في قرار أصدرته عبر منصتها الرسمية، أن الرسوم المالية تُحدّد مقابل المستندات التي تمنح من مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص وسجل المستوردين.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الأنشطة التجارية الواردة في القرار، تتمثل في النشاط الفردي والشركات التضامنية وشركات التوصية البسيطة وفروع الشركات المحلية والمعتمد التجاري، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المساهمة والقابضة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المستندات الخاصة بإصدار سجل تجاري وترخيص تجاري بقيمة تبلغ عشرة دنانير، بينما تبلغ قيمة التجديد والتعديل والشطب خمسة دنانير.

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