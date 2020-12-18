ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 December, 2020

شهد سعر قنطار الدقيق ،اليوم الجمعة ،ارتفاعا بـ85 دينار ،ليصل إلى 225 دينارا ،وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

و يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان توحيد سعر الصرف ،حيث كان سعر قنطار الدقيق إلى حدود يوم أمس الخميس 140 دينار.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشقيه أوصى الأربعاء في أول اجتماع له خلال العام الجاري بتوحيد سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي، في تحرّك بث التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية ،لكنه أثار كثيرا من المخاوف وردود الفعل سلبية خاصة في الأوساط والشعبية.