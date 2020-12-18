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القضاء البريطاني يحسم الجدل حول إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مسؤول الإعلام  بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن المحكمة التجارية الإنجليزية أمرت للتو بإبراء ذمة الحراسة القضائية وفقًا للشروط المتفق عليها بين المؤسسة الليبية للاستثمار والحارس القضائي.

 

وأضاف القريو، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الخطوة إيجابية ولصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستتمكن من إدارة اصولها بشكل صحيح وسوف تتجنب الخسائر التي كان تتعرض لها من جراء الحارس القضائي ، على حسب قوله.

وأوضح القريو، أن الأصول التي في بريطانيا سوف تدار الآن مباشرة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار د علي محمود، وهي تحت التجميد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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