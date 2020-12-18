مجلة أمريكية :كيف يجب أن ينظر جو بايدن إلى ليبيا

نشرت مجلة “ذا هيل” الأمريكية تقريرا حول الأوضاع في ليبيا وكيف يجب ان تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والصراع والأزمات التي تشهدها طرابلس.

وتسائلت الصحيفة في مستهل تقريرها كيف يجب أن تفكر الإدارة الجديدة مع جو بايدن في ليبيا؟ وأجابت لقد حاول هذا البلد منذ عقد من الزمان خلق بعض مظاهر الاستقرار في أعقاب سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي. وكانت هناك بعض التحركات الإيجابية من قبل مختلف الأطراف في ليبيا في الآونة الأخيرة. وفي جنيف هذا الخريف بعد أكثر من عام من المحادثات توصلت المجموعتان الرئيسيتان في البلاد إلى وقف لإطلاق النار، وإذا تم احترامه فقد يكون الخطوة الأولى نحو السلام. ولا يزال الطريق صعبًا لأن نص اتفاق وقف إطلاق النار يترك مساحة للعديد من المعاني المتباينة.

ويجب أن يحظى وقف إطلاق النار بدعم كامل من مراكز القوة المتنافسة في طرابلس وطبرق حتى يستمر. الأول هو التحالف الرسمي لكنه ضعيف في الغرب المعروف باسم حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج ، بينما الثاني يقوده المشير خليفة حفتر في الشرق معروف باسم الجيش الوطني الليبي. المجموعة الأولى مدعومة من الأمم المتحدة وتركيا وقطر، والمجموعة الثانية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر.

ليبيا لديها المال لدفع احتياجاتها الخاصة -في شكل نفط – إذا كان من الممكن إيجاد الطريق للحفاظ على تدفقها. ليبيا بحاجة إلى صيغة واحدة يمكن لمعظم أو جميع الأحزاب الرئيسية قبولها لكيفية تقسيم الإيرادات. تقع البلاد في قلب حوض البحر الأبيض المتوسط أمام إيطاليا مباشرةً، ولها موانئ وفرصة للسيطرة على منطقة كبيرة من البحر. على الرغم من كل الفوضى التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة فإن الشعب الليبي لا يواجه هذا النوع من المجاعات الجماعية أو غيرها من المشاكل التي نشهدها في العديد من مناطق الصراع.

وقررت الجماعتان في ليبيا أن المجموعات العسكرية الأجنبية النشطة على الأرض -بما في ذلك الميليشيات السورية والمليشيات التركية ومجموعة فاجنر من روسيا والوحدات السودانية والتشادية- لكل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي يجب أن تغادر. وسيسمح هذا الإجراء بتحسين السيطرة على الميليشيات المحلية وإتاحة الفرصة لهم لإعادة الأسلحة. لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن تركيا أو روسيا ستغادران. هناك حاجة إلى رؤية قوية لليبيا ليتم إدارتها من قبل شعبها إذا أريد للجهات الفاعلة الخارجية أن تكون في الصف.

وبناءً على تقرير فريق العمل الصادر عن مؤسسة بروكينجز فإننا ندعو إلى نظام شفاف حيث يمكن توزيع عائدات النفط الكبيرة في ليبيا بشكل عادل بين المجموعات التي تقدم خدمات محلية في المدن في جميع أنحاء البلاد -التي تشمل مجموعات مع الميليشيات- شريطة استوفى السلوك معايير متواضعة للعدالة واللاعنف. في رأينا -من وجهة نظر بعض المشاركين- يمكن لبعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أن تساعد من خلال مراقبة المنشآت النفطية والبنية التحتية وخطوط الترسيم بين المناطق الإقليمية لمليشيات معينة.

ويمكنها أيضًا مراقبة خفر السواحل الليبي الوليد وهو مؤسسة يمكن للمانحين الأجانب التفكير في تعزيزها. سيؤكد مراقبون آخرون -مثل المتخصصين في التنمية على الأرض- ما إذا تم استخدام الموارد بشكل صحيح ومتى تم ذلك بطريقة تبرر الموارد من الخزائن المركزية إلى المدن. بمرور الوقت يمكن تطوير تلك المراكز المحلية للأنشطة من مختلف الميليشيات ليس لإنشاء وحدة دفاع وطني كما تم تجربتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ولكن للسماح لظهورها كمجموعة من قوات الأمن المحلية.

ولحسن الحظ تم دفع حفتر للعودة إلى النصف الشرقي من البلاد بعد أن وجه تهديدات نحو طرابلس خلال العامين الماضيين. لكنه يظل مؤثرًا وقد تكون هناك حاجة إلى نموذج مختلط نظرًا لقوته. ربما لا يزال هذا النموذج ممكنا من أجل الأمن والحوكمة وتقاسم الثروة النفطية ذات صلة. ومع ذلك قد يتعين الترويج لها أولاً في الغرب والجنوب بينما يحتفظ حفتر بقدر معين من السيطرة في الشرق في ظل الحقائق الموجودة على الأرض.

وسيصر الناس أنفسهم على العمل على تفاصيل أي صفقة لتقاسم السلطة كما ينبغي. القضية الحاسمة هي الحصول على المفهوم الواسع بشكل صحيح وبدء بعض المحادثات الحقيقية. هذا موقف معقد ولكنه لا يتطلب نشر قوات على الأرض أو انفاق مبالغ ضخمة من الدولارات أو اليورو. وبينما تتطلع الإدارة الجديدة إلى تنشيط التعددية والدبلوماسية بعد السنوات الأربع الماضية فإن ليبيا ليست مكانًا سيئًا للبدء.

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