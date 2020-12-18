إنقاذ 126 مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل طرابلس

أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية اليوم الجمعة أن قوات البحرية أنقذت 126 مهاجرا غير قانوني في عرض البحر شمال شرق طرابلس.

وكشفت رئاسة الأركان البحرية أن عملية الإنقاذ تمت عن طريق الزورق الكفاح التابع للقوات البحرية الليبية، صباح اليوم الجمعة، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وذلك بعد ورود إشارة استغاثة لمركز البحث والإنقاذ الليبي بوجود قارب مطاطي أسود اللون شمال شرق طرابلس يحتاج لعملية إغاثة وإنقاذ.

وأشارت رئاسة الأركان البحرية إلى أن المهمة تمت بنجاح وتم إنزال المهاجرين في نقطة ميناء طرابلس، كما تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى شرطة الهجرة، بحسب ما ورد في البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية