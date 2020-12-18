كونتي يعرب عن قلقه من عدم الاستقرار وتفاقم الوضع الأمني في ليبيا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن قلقه إزاء عدم الاستقرار وتفاقم الوضع الأمني في ليبيا، الأمر الذي يهدد بزعزعة الأمن في المنطقة بأسرها، وذلك خلال لقائه بحفتر لبحث موضوع التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأوضح تقرير لمصادر إعلامية أن المليشيات الإرهابية لا تزال تشن عمليات في عدد من المناطق الليبية، خاصة على المناطق السكنية الآمنة ومواطنيها، وهو ما جعل الجيش يؤكد استمرار عمله على ضمان أمن واستقرار البلاد وسلامة مواطنيها.

وكان كونتي قد ناقش مع حفتر في وقت سابق من هذا العام طلب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج موافقة تركيا على طلب الوفاق إرسال المساعدة لها، وهو ما ندد به رئيس الوزراء الإيطالي معتبرا أنه يهدد استقرار الوضع في منطقة شمال أفريقيا.

وبين التقرير أن إيطاليا تشارك في البعثة الأوروبية إيريني، والتي تقوم بإجراء دوريات في البحر الأبيض المتوسط ​​لتضمن تنفيذ جميع الدول المعنية لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتم إطلاق البعثة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا، المنعقد في 19 يناير 2020، حيث تحاول تبدي روما اهتمام بالمصالحة في ليبيا خاصة عبر التعاون مع مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24