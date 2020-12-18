السفير الأمريكي لدى طرابلس: طبق الكسكسي يمكن أن يوحد الليبيين

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إنه يوجد الكثير من الأشياء التي توحّد الليبيين أكثر ممّا تفرقهم، وتوحّد الليبيين على طبق الكسكسي يمكن أن يكون مثالا لإحراز تقدّم في مجالات أخرى، وفق قوله.

تصريحات السفير الأمريكي جاءت في تغريدة للسفارة الأمريكية على موقع تويتر، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أشاد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، بوحبة الكسكسي الليبية.

ونشر أوفيشتا في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24” إحدى صوره، قأئلا: “‏إذا ما سُئلت: عن أفضل وجبة ‎كسكسي قدمت لي على الإطلاق فسأقول في ليبيا، في غريان على وجه الدقة”.

يشار إلى أن منظمة اليونسكو قد اعتمدت أول من أمس الأربعاء “الكسكسي” وجبة تراثية متعددة الجنسيات تعود لدول تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، دون ذكر ليبيا.

واتهم مندوب حكومة الوفاق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” حافظ الولده، في تصريحات صحفية أمس الخميس، حكومته بالتقصير تجاه إدراج أكلة “الكسكسي” الليبية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.