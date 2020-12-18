رئيس جمهورية إيطاليا: أزمة ليبيا وصراعات المنطقة عامل مضاعف لتهديدات عابرة للحدود

ليبيا – رأى رئيس جمهورية ايطاليا سيرجو ماتّاريلا أن حالة ليبيا وغيرها من حالات الصراع في منطقة المتوسط،التي غالبًا ما يتم وضعها جانبًا بشكل مأساوي،لا تنتج فقط مسارات مؤلمة من الحزن والمعاناة الإنسانية بل تشكل عامل مضاعف للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف.

ماتّاريلا أشار وفقاً لما نقلته وكالة “آكي “الإيطالية اليوم الجمعة خلال اللقاء التقليدي مع سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلاده بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة الى أنه من الضروري التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية