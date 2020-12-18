عمران: البعثة تسعى لتحويل الاتفاقات التي حصلت مؤخراً إلى مكاسب كبيرة

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن الاتفاقات التي جرت خلال الفترة الماضية خلال الحوار السياسي الليبي كانت محدودة، وأن البعثة تسعى لتحويلها إلى مكاسب كبيرة.

عمران وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن اللجنة المشكلة من أجل المسار الدستوري تستوجب توافق مجلسي النواب والدولة الإستشاري خلال 60 يوما وهو ما تدركه البعثة بأنه لن يحدث.

وأشارت إلى أن فتح عملية التطوع للجنة يفترض أنها مختصة بالمسار التأسيسي وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الآليات، خاصة أنه حال الإخفاق يحال الأمر إلى لجنة الحوار السياسي، كذلك فيما يتعلق بمسار الدستور.

عضو الهئية التأسيسية شددت على أن القفز وتجاوز الهيئة التأسيسية للدستور يحول دون التوصل إلى أي نتائج توافقية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية