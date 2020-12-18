القريو: القضاء الإنجليزي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة

كشف مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، عن إصدار المحكمة التجارية الإنجليزية اليوم الجمعة قرارا بإبراء ذمة الحراسة القضائية وفقًا للشروط المتفق عليها بين المؤسسة والحارس القضائي.

وأشاد القريو، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام بهذه الخطوة التي وصفها بالإيجابية والصادرة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، وقال إن المؤسسة ستتمكن من إدارة أصولها بشكل صحيح، وسوف تتجنب الخسائر التي كان تتعرض لها من جراء الحارس القضائي.

وأضاف مسؤول الإعلام بالمؤسسة أن الأصول التي في بريطانيا سوف تدار حاليا مباشرة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار د علي محمود، وهي تحت التجميد.