الخارجية الايطالية: ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني متحدثة عن تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي إن تحقيق هذه النتيجة كان مهماً جداً.

سيريني وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “نوفا” الايطالية اليوم الجمعة أضافت: “خلال الأشهر الأخيرة كنا على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا وأصحاب السفن وشعرنا بمشاركة شعبية قوية للبلاد في هذا الأمر”.

وأوضحت سيريني أنه تم التحدث مع جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف و في إطار القانون.

وشددت سيريني على أن سياسة الحكومة الإيطالية بشأن ليبيا لم تتغير ،مضيفة:”كما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية