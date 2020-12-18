الشريف: تعديل سعر الصرف يضر بالمستوى المعيشي للمواطن

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

18 December, 2020

رأى الخبير الاقتصادي أ. سالم الشريف، أن تعديل سعر الصرف الذي تم اقراره الأربعاء الماضي، سيضر بالمستوى المعيشي للمواطن الليبي.

وقال الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”صدر يوم الأربعاء الموافق 2020/12/16 بيان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عدل فيه سعر صرف الدينار الليبي من: – دينار= 0.5175 إلى دينار= 0.1555، وهذا يعني تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار من دينار = 0.71 دولار إلى دينار = 0.22 دولار، أي أن قيمة الدولار ارتفعت من دولار = 1.4 دينار إلى دولار = 4.48 دينار. وكما نعلم بأن احتياطات البنك المركزي الليبي تقدر في حدود 60 مليار دولار أمريكي ويقابلها بالدينار الليبي 80 مليار. وليعاد تقيم الاحتياطي بالدينار الليبي بعد تعديل سعر الصرف الجديد وليصبح 270 مليار دينار الليبي”.

وتابع الشريف، :”الغاية من السياسة النقدية الجديدة هي انطفاء الدين العام الحكومي مع العلم أنه لا يتم الإطفاء إلا بقانون وحتى الآن لم يصدر من الجهة التشريعية، ولم يتم التدقيق في أين ذهبت تلك الأموال التي اقترضتها الحكومتان، وفي حال ضخ ذلك الاحتياطي بالدولار سيتم توفير السيولة النقدية بنسبة 50% حيث تقدر العملة النقدية خارج المصارف التجارية ب 114 مليار دينار. إلا إنها تضر بالمستوى المعيشي (الدخل الفردي) للمواطن مالم يتم تعويضه بشكل مباشر، لأن أسعار السلع ستتغير إذا لم يتم تعديل باب المرتبات الخاص بميزانية للدولة. مع العلم أن أي عائلة مرتبها أقل من 1025 دينار فهي تعيش تحت خط الفقر العالمي. وبهذا التعديل ستختفي الطبقة الوسطى وستكون هناك نتائج اجتماعية كبيرة على الدولة في المدى الطويل”.