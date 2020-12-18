الخارجية الإيطالية: سياستنا لم تتغير في ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني متحدثة عن تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي إن تحقيق هذه النتيجة كان مهماً جداً.

وأضافت سيريني، في تصريحات إذاعية: “خلال الأشهر الأخيرة كنا على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا وأصحاب السفن وشعرنا بمشاركة شعبية قوية للبلاد في هذا الأمر”.

وأوضحت سيريني أنه تم التحدث مع “جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف و في إطار القانون”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشددت سيريني على أن سياسة الحكومة الإيطالية بشأن ليبيا لم تتغير، مضيفة: “كما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ذلك البلد”.