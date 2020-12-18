حريق في محطة كهرباء بسبها يغرق وسط المدينة في الظلام

اندلع حريق في محطة الكهرباء الواقعة بجوار “كلية الاقتصاد” في مدينة سبها أدى لإتلاف وتضرر الكوابل ولوحات التوزيع والتحكم.

وتُغذي المحطة التي قام مجهولون بحرقها مناطق المهدية ووسط المدينة، وقال “علي السبيعي” رئيس قسم الصيانة بدائرة توزيع شرق سبها؛ إن الحريق اندلع بالمحطة بسبب محاولة سرقة الكوابل الموجودة داخلها. مشيرا إلى أن ما حصل للمحطة تسبب بانقطاع الكهرباء عن مباني الجهات الحكومية في وسط المدينة ومنها البريد والسجل المدني، ومصرف الصحارى، وأعيدت تغذيتها بالتيار الكهربائي من مصادر بديلة بحسب قوله.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الخميس عن سرقة 7,850 مترًا من أسلاك الكهرباء، بعدة مناطق، من قبل مجهولين، وكشفت عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ لمسافة 750 مترًا من الخط الخرساني في محطة 30 مفرق الزهراء، وتسبب ذلك في فقد التغذية عن مُحوّل بمنطقة غوط أبوساق بدائرة توزيع السواني بالجفارة.

كما أشارت الشركة إلى سرقة أسلاك الكهرباء مسافة 300 متر من خط زريبة فرعية علي الكيلاني بدائرة توزيع عين زارة، و 1400 متر من خط احنيش فرعية الفاندي، وألف متر من خط القمامة فرعية الدواجن بدائرة توزيع الكريمية، إضافة إلى سرقة 1100 متر من خط انجيا فرعية مدخل بئر العالم، و900 متر من خط التجفيف رقم (1) من محطة 220 الشرق بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإدارة توزيع طرابلس.

وأوضحت الشركة أنه قد تم سرقة أسلاك ضغط عالٍ بإدارة توزيع المرقب مسافة 1200 متر من خط الخزان، الذي يتغذى من محطة 30 البيطرة، مما تسبب في فقد التغذية لنحو خمس مُحوّلات بحسب العامة للكهرباء، كما تمت سرقة أسلاك لمسافة 750 مترًا من خط ماجر رقم 1 من محطة الفرعية بجوار محطة 220 حكمون؛ مما تسبب فقد التغذية في نحو ست مُحوّلات.

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