خارجية الوفاق تتفق مع إيطاليا على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع

ليبيا – عقدت اللجنة الفنية الليبية الايطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي أمس الخميس اجتماعا في دورتها الأولى عبر الدوائر المغلقة.

المجتمعون اتفقوا بحسب المكتب الاعلامي لوزارة خارجية الوفاق على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي ربيع سنة 2021 نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة لتسهيل الحركة المرورية والتجارية البرية بين غرب البلاد وشرقها.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي تم بالتنسيق مع مكتب المعلومات بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق العمل على حل مشكلة الديون المختلفة المستحقة للشركات الايطالية على الدولة الليبية وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأجرى الجانبان مباحثات معمقة ومستفيضة في مختلف أوجه مجالات التعاون وسبل تطويرها وتوسيعها بمشاركة مسؤولين في وزارات الخارجية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والمواصلات والنقل والبنية التحتية والزراعة والبيئة والتعليم والعدل والطاقة والمجال الرقمي في البلدين.

وترأس الاجتماع من الجانب الليبي وكيل وزراة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي ومن الجانب الإيطالي وكيل وزارة الخارجية والتعاون مانيلو دي ستيفانو.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين لتعليم اللغة الإيطالية في المدارس الليبية للمرحلة الثانوية.

كما عبر الجانبان على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الثنائية لتحقيق أفضل النتائج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية