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وصول تطعيمات “حديثي الولادة” لبنغازي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ حديثو الولادة بتلقي تطعيمات البي سي جي في عيادة خالد بن الوليد في بنغازي بواقع يومين من كل أسبوع.

وتأتي هذه التطعيمات بعد غياب لأكثر من 8 أشهر، إذ يتلقى الأطفال تطعيماتهم يومي الأحد والخميس وسط إجراءات احترازية، حيث بدأت العيادة بإعطاء اللقاح المضاد للسل الرئوي كما تم استقبال أعداد كبيرة من المواطنين لوقوعها في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتلقى التطعيمات نحو 200 طفل يوميا.

يشار إلى أن منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية قد حذرتا أوائل نوفمبر الماضي من أن أكثر من 250,000 طفل وطفلة معرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات في ليبيا، فيما لم تخف المنظمات قلقها إزاء النقص الحاد في اللقاحات الأساسية خلال الأشهر السبعة الماضية، والذي أدى إلى تعطيل جداول تطعيم الأطفال وتعريضهم لخطر المرض والوفاة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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