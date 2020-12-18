المفوضية الوطنية تبحث مع الاتحاد النسائي تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة

عقدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، اجتماعا مع ممثلات اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي، لمناقشة المشاركة الانتخابية للمرأة، وسبل تعزيزها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.

واستعرض الاجتماع خطة التوعية الانتخابية للمرأة وإشراك الاتحاد في تفعيل آليات التعاون، وتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة.

وأشارت عضو مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات إلى أن مشروع الاتحاد النسائي الليبي الذي سيجمع طيفا واسعا من المنظمات الفاعلات في دعم قضايا المرأة سيكون له أثر كبير في إنجاح حملات التوعية للانتخابات المزمع تنفيذها خلال ديسمبر 2021.

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