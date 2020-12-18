ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 December, 2020

التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوافق لشؤون الإمداد والمشروعات ،عبدالرحمن عمير ،ببعض الأعضاء بمجلس النواب بمقر المجلس بطرابلس للتباحث حول الخطة المقدمة من وزارة الصحة للعام المقبل 2021 م.

وقال بيان لوزارة الصحة ،اليوم الجمعة ،إن هذا اللقاء جاء للعمل على الرفع من جودة تقديم الخدمات بقطاع الصحة ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي مرت بها الوزارة في العام الحالي 2020 لتفاديها والعمل على حلحلة كل المشاكل العالقة .

وعقد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات ،خلال الأيام الماضية ،اجتماعات مكثفة مع مدراء الإدارات بالوزارة لتقديم خطة متكاملة ترتقي للطموحات المرجوة وتكون في مستوى التحديات التي تمر بها البلاد والعالم أجمع خاصة ما سببته جائحة كورونا.