مع اشتداد أزمة السيولة.. تعليم الأبيار تطالب مدراء المدارس بعدم تحميل الطلبة أي أعباء مالية

طالبت المنطقة التعليمية الأبيار، مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي، بعدم تحميل الطلبة أي أعباء مالية نظرا لعدم توفر السيولة المالية.

وأوضحت المنطقة أنها تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور بقيام بعض المدارس بجباية مبالغ مالية وإلزام الطلبة بإحضار الكمامة والزي المدرسي، وقيام بعض المعلمات بحث الطلبة على تسفير الكراسات بألوان معينة.

وطالبت المنطقة مدراء المدارس بالتنبيه على جميع المعلمين والمعلمات بعدم طلب أي شيء من التلاميذ، والسماح بحضورهم إلى المدرسة حتى مع عدم ارتدائهم للكمامة مع اشتداد أزمة السيولة.

هذا وتعاني ليبيا من أزمة سيولة حادة أثرت بالسلب على المواطنين وحولت حياتهم اليومية إلى معاناة نتيجة فشل السياسات الاقتصادية التي تتعامل بها الجهات المعنية، فضلا عن الفساد الذي تعج به مختلف المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24