ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 December, 2020

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، عن إنقاذ 126 مهاجرا من الغرق في البحر في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، شمال شرق طرابلس.

وقال الناطق إن الزورق الكفاح، التابع للقوات البحرية الليبية قام صباح اليوم الجمعة، بعملية إنقاذ ناجحة لـ126 مهاجراً ، حيث وردة إشارة استغاثه لمركز البحث والإنقاذ الليبي بوجود قارب مطاطي لونه أسود شمال شرق طرابلس يحتاج إلى عملية إغاثه وإنقاد وتمت المهمة بنجاح وتم انزال المهاجرين في نقطة ميناء طرابلس وتم تقديم المساعدات الإنسانية و الطبية وتسليمهم الي شرطة الهجرة