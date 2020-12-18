البعثة الأممية تدين تهديد جماعات مسلحة لمؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان لها، “إن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين”.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.

وأضافت، “لقد تعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات”.

ولفتت البعثة إلى أنه وعلى الصعيد الوطني تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، مطالبةً بدعم المؤسسة الوطنية للنفط لا تقويضها.