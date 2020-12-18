تعزية: قناة ليبيا 24 تنعي وفاة الشاعر الشيخ عمران العبدلي

تنعي قناة ليبيا 24 ، وفاة الشاعر الشيخ عمران صالح عثمان العبدلي، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 63 عامًا، بعد صراع مع المرض ، في إحدى المستشفيات الليبية.

ويعد العبدلي ، من أبرز شعراء المنطقه الوسطى في ليبيا ، و تحصل على العديد من الالقاب والجوائز الدولية والمحلية، حيث فاز بالمركز الأول في مهرجان الفاتح، كما حصد جائزة أفضل شاعر في مهرجان الأجواد في محافظة مطروح بجمهوريه مصر العربيه، كما تم تكريمه

في أخر مهرجان رسمي أقيم في ليبيا عام 2010 .

هذا و تتقدم قناة ليبيا 24 بأحر التعازي لأسرة الفقيد ، و إنا لله وانا اليه راجعون

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