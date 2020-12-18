تراغن.. شحنة من المساعدات للمتزوجات من الأجانب

قام فريق من الهلال الأحمر الليبي في تراغن بالتعاون مع مؤسسة عطاء الخير بتوزيع مجموعة من المساعدات الإنسانية والغذائية على عائلات السيدات الليبيات المتزوجات من أجانب.

وتمثلت المساعدات في مواد تنظيف وعدد من المطهرات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن طريق شعبة الهلال الأحمر في تراغن، وتمت عملية التوزيع وفق كشوفات معدة سلفا؛ لحصر عدد الأسر وضمان وصول المعونات إلى أكبر عدد منها ما يساعد على تخفيف معاناتهم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

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