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تراغن.. شحنة من المساعدات للمتزوجات من الأجانب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق من الهلال الأحمر الليبي في تراغن بالتعاون مع مؤسسة عطاء الخير بتوزيع مجموعة من المساعدات الإنسانية والغذائية على عائلات السيدات الليبيات المتزوجات من أجانب.

وتمثلت المساعدات في مواد تنظيف وعدد من المطهرات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن طريق شعبة الهلال الأحمر في تراغن، وتمت عملية التوزيع وفق كشوفات معدة سلفا؛ لحصر عدد الأسر وضمان وصول المعونات إلى أكبر عدد منها ما يساعد على تخفيف معاناتهم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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